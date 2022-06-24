В Узбекистане ожидается повышение температуры воздуха до +45

CentralAsia (UZ) - В течении ближайших пяти дней в Узбекистане установится аномально жарка погода, сообщили в Узгидромете.

По прогнозам синоптиков, 25-29 июня на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.

В связи с этим максимальная температура воздуха повысится:

25-28 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 42-44°;

25-29 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 43-45°;

26-29 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до 40-42°.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В самые жаркие июни за все годы метеорологических наблюдений температура воздуха в регионах Узбекистана повышалась по большинству областей местами до 44-46°, по пустыне Кызылкум до 47°, по крайнему югу республики до 48-49°.