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В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана
Посол Кыргызстана Муса Джаманбаев(слева) и Замминистра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков
Посол Кыргызстана Муса Джаманбаев(слева) и Замминистра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков 23 июня встретился с послом Кыргызстана в Узбекистане Мусой Джаманбаевым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В рамках встречи был обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества и подготовки к предстоящим мероприятиям высоком уровне.

Стороны отметили, что благодаря личным контактам, открытому и доверительному диалогу и твердой политической воле Президентов двух стран, узбекско-кыргызские отношения в последние годы поднялись на качественно новый уровень.

Отдельное внимание было уделено вопросам активизации развития узбекско-кыргызских двусторонних отношений, в том числе в сфере торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства и культуры.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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