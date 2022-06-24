Министры обороны России и стран Центральной Азии обсудили «нарастающую активность» террористических организаций в Афганистане

Заседание министров обороны России и стран Центральной Азии

CentralAsia (CA) - В Москве прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомств Казахстана — Руслан Жаксылыков, Кыргызстана — Бактыбек Бекболотов, Узбекистана — Шерали Мирзо и Таджикистана — Баходир Курбанов.

Стороны обсудили ситуацию с нарастающей активностью международных террористических организаций в Афганистане.

Как сказал Шойгу, поводом для встречи стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь «Исламского государства Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды».

«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого, в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», - добавил он.

По его словам, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.