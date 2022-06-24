Министры обороны России и стран Центральной Азии обсудили «нарастающую активность» террористических организаций в Афганистане

- Азия и мир, политика
- 17:29, 24 июня 2022
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CentralAsia (CA) - В Москве прошла встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В заседании приняли участие министр обороны России Сергей Шойгу, а также главы военных ведомств Казахстана — Руслан Жаксылыков, Кыргызстана — Бактыбек Бекболотов, Узбекистана — Шерали Мирзо и Таджикистана — Баходир Курбанов.
Стороны обсудили ситуацию с нарастающей активностью международных террористических организаций в Афганистане.
Как сказал Шойгу, поводом для встречи стало нарастание военной опасности в Центральной Азии, активизация международных и региональных террористических организаций на территории Афганистана, в первую очередь «Исламского государства Ирака и Леванта» и «Аль-Каиды».
«Лидеры международных террористов рассматривают афганскую территорию в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья, пополняемого, в том числе за счет переброски боевиков из горячих точек», - добавил он.
По его словам, необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.