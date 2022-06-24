Масштабный сбой в работе приложений «Яндекс.Такси», произошедший в России, затронул и Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Пользователи агрегаторов такси «Яндекс.Такси» и Uber жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

При попытке совершить заказ в «Яндекс Go» в России со смартфонов на Android или iOS появляются сообщения «Не удалось завершить операцию», «Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию» или «Неизвестная ошибка», сообщили российские СМИ.

Тем временем, сбой «Яндекс Go» затронул и Узбекистан. По данным местных СМИ, люди безуспешно пытаются заказать такси. Стоимость тарифов прогружается очень долго, а когда подходит очередь нажимать на «Заказать такси», то появляется надпись «Не удалось вызвать такси». Также на сбой жалуются и казахстанцы.

Пресс - службы Yandex Go дала комментарий: «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к Yandex Go. Наши специалисты работают над устранением сложностей».

Агрегатор Yandex Go запустили в Узбекистане в апреле 2018 года. Сегодня сервис работает в Ташкенте, Фергане, Маргилане, Андижане и Намангане.