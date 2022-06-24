Узбекистан увеличивает частоту полётов в Бишкек

- Узбекистан, новости компаний
- 19:31, 24 июня 2022
- Просмотров: 112
CentralAsia (UZ) - Компания «Uzbekistan Airways» сообщила, что частота авиарейсов по международному маршруту Ташкент – Бишкек – Ташкент будет увеличена.
На данный момент авиасообщения регулярно выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, с 3 июля 2022 года также будут выполняться и по средам.
В марте текущего года сообщалось, что кыргызская авиакомпания AirManas возобновила рейсы по маршруту Ташкент – Бишкек.
В течение марта рейсы выполнялись на чартерной основе по понедельникам и пятницам.
Полеты между двумя странами были приостановлены в 2020 году в связи с пандемией.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.