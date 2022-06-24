Узбекистан увеличивает частоту полётов в Бишкек

CentralAsia (UZ) - Компания «Uzbekistan Airways» сообщила, что частота авиарейсов по международному маршруту Ташкент – Бишкек – Ташкент будет увеличена.

На данный момент авиасообщения регулярно выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, с 3 июля 2022 года также будут выполняться и по средам.

В марте текущего года сообщалось, что кыргызская авиакомпания AirManas возобновила рейсы по маршруту Ташкент – Бишкек.

В течение марта рейсы выполнялись на чартерной основе по понедельникам и пятницам.

Полеты между двумя странами были приостановлены в 2020 году в связи с пандемией.