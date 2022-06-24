экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан увеличивает частоту полётов в Бишкек

CentralAsia (UZ) -  Компания «Uzbekistan Airways» сообщила, что частота авиарейсов по международному маршруту Ташкент – Бишкек – Ташкент будет увеличена.

На данный момент авиасообщения регулярно выполняются по понедельникам, четвергам и субботам, с 3 июля 2022 года также будут выполняться и по средам.

В марте текущего года сообщалось, что кыргызская авиакомпания AirManas возобновила рейсы по маршруту Ташкент – Бишкек.

В течение марта рейсы выполнялись на чартерной основе по понедельникам и пятницам.

Полеты между двумя странами были приостановлены в 2020 году в связи с пандемией.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украину покинуло более 8 млн человек, - ООН
  • В МИД Узбекистана прошла встреча с послом Кыргызстана
  • Летние условия хорошие более чем на 50% территории Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com