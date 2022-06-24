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В этом году хадж совершат 275 граждан Туркменистана

CentralAsia (TM) -  В 2022 году возобновляются паломничества мусульман в Саудовскую Аравию, ранее прерванные из-за пандемии коронавируса. Как сообщает госинформагентство ТДХ, в период со 2 по 22 июля поездку для совершения хаджа совершат 275 граждан Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение, согласно которому авиакомпания «Туркменистан» должна осуществить доставку паломников за счет собственных средств, то есть бесплатно для пассажиров. Ранее, 1 июня, глава государства сам совершил хадж.

Саудовская Аравия сократила квоту для паломников в сравнении с 2019 и предшествующими годами примерно вдвое: с двух до одного миллиона человек. Соответственно, сократились лимиты для большинства стран. Но, по данным «Хроники Туркменистана», для этой страны квота, наоборот, выросла. В 2019 и 2017 годах хадж совершили по 160 граждан Туркменистана, в 2018 — 153 человека.

При этом лимиты для Туркменистана многократно ниже, чем для других стран Центральной Азии. В текущем году совершить хадж смогут 10 865 человек из Узбекистана, 3,5 тысячи человек из Таджикистана и 2766 человек из Кыргызстана.

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