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В Ташкенте вновь заработают ковид-поликлиники
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В Узбекистане доминируют два штамма коронавируса – «омикрон» и «стелс-омикрон», - главный санитарный врач

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте вновь открывают специализированные ковидные поликлиники. Это предусмотрено решением главы столицы Узбекистана Джахонгира Артыкходжаева, сообщает корреспондент.

Поликлиники откроются в 12 районах столицы. Они займутся контролем состояния здоровья пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, но болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, и оказанием им медицинских услуг амбулаторно или на дому.

При обращении граждан здесь будет определяться степень тяжести заболевания. Пациенты с легкой формой получат наборы COVID-box с необходимыми рекомендациями и лекарствами от коронавируса для лечения на дому. Если состояние больного будет оценено как тяжелое, его тут же направят в специализированную больницу.

Поликлиники оснащены рентген-аппаратами, кислородными конденсаторами, пульсоксиметрами, ПЦР-тестами, необходимыми медикаментами, расходными материалами и дезинфицирующими растворами.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане нашли самый заразный штамм коронавируса - «стелс-омикрон».

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