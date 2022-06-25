Спецслужбы Узбекистана предотвратили попытку контрабанды $1 миллиона в Кыргызстан (фото)

- Узбекистан, происшествия
- 10:53, 25 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - 22 июня пограничные войска Службы государственной белопасности Узбекистана (СГБ), несущие службу на узбекско-кыргызской государственной границе в Пахтаабадском районе Андижанской области, предотвратили контрабанду из страны крупной суммы иностранной валюты.
Как сообщается, житель Пахтаабадского района А.Д. был задержан при попытке вывезти из страны 1 млн долларов в двух полиэтиленовых мешках.
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.
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