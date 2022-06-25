Сына бывшего вице-премьера Дагестана осудили на 13 лет за убийство казахстанской студентки

CentralAsia (KZ) - Судья Измайловского районного суда Москвы признал виновным Муртузали Меджидова - сына бывшего вице-премьера Дагестана - в деле об убийстве казахстанской студентки Томирис Байсафы, передает Tengrinews.kz.

В Москве вынесен приговор Муртузали Меджидову, его признали виновным в убийстве Томирис Байсафы и приговорили к 13 годам тюрьмы. Об этом рассказала мама погибшей Жанна Ахметова. Мама Томирис также сообщила, что довольна приговором.

Ранее Жанна Ахметова сообщила, что судебное разбирательство по этому делу завершено и теперь до вынесения приговора осталось только провести прения сторон.

В феврале 2022 года заседание по делу об убийстве Томирис Байсафы перенесли из-за неявки главного обвиняемого Муртузали Меджидова.

Напомним, что студентка-отличница четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа 13 апреля 2018 года выпала из окна на четвертом этаже вуза во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая того же года Томирис скончалась в НИИ имени Склифосовского.

Ориентируясь на показания свидетелей, которые утверждали, что девушку вытолкнул из окна другой студент, по подозрению в убийстве в 2020 году правоохранители задержали сына экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидова.

В июле 2021 года суд присяжных в Москве вынес оправдательный приговор в отношении Муртузали Меджидова.

После жалоб со стороны матери погибшей студентки и возмущения общественности оправдательный приговор был отменен, а дело отправлено на пересмотр. Адвокат матери Томирис Байсафы пояснил отмену оправдательного приговора.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения