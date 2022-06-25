В Узбекистане срок полномочий президента планируется продлить с 5 до 7 лет

CentralAsia (UZ) - Сроки полномочий президента Узбекистана планируется продлить с 5 до 7 лет. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, сообщает Газета.uz.

Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, вынесенного на всенародное обсуждение 25 июня.

Документ предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 90 Конституции, а именно замена слова «пять» на «семь». После поправок часть 2 будет изложена следующим образом:

«Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Порядок выборов президента определяется законом Республики Узбекистан».

Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства.

В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году. Тогда сроки были сокращены с 7 до 5 лет.