В Узбекистане выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 июня количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 119, сообщает пресс-служба Минздрава.

Большее число новых случаев заражения приходится на Ташкент (54).

Пару дней назад в Узбекистане обнаружили самый заразный штамм коронавируса «стелс-омикрон». После этого стало известно, что в Ташкенте снова открываются ковид-поликлиники.