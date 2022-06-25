В Узбекистане выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 12:24, 25 июня 2022
- Просмотров: 397
CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 июня количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 119, сообщает пресс-служба Минздрава.
Большее число новых случаев заражения приходится на Ташкент (54).
Пару дней назад в Узбекистане обнаружили самый заразный штамм коронавируса «стелс-омикрон». После этого стало известно, что в Ташкенте снова открываются ковид-поликлиники.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.