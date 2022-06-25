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В Узбекистане выявили 119 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 24 июня количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане составило 119, сообщает пресс-служба Минздрава.

Большее число новых случаев заражения приходится на Ташкент (54).

Пару дней назад в Узбекистане обнаружили самый заразный штамм коронавируса «стелс-омикрон». После этого стало известно, что в Ташкенте снова открываются ковид-поликлиники.

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