экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан отправил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил направить в Афганистан гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Согласно информации, самолет с грузом в общей сложности 74 тонны продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов вылет из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан выразил соболезнования Афганистану в связи со смертоносным землетрясением.

В результате землетрясения в Афганистане, произошедшего 22 июня, погибли полторы тысячи, ранены около двух тысяч человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Мобильные роботы будут пилотировать на монгольском пограничном пункте Гашуунсухайт — Ганцмод
  • ВОЗ: В мире выявлено более 3 тыс. случаев заражения оспой обезьян
  • В Ташкенте вновь заработают ковид-поликлиники


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com