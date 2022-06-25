Узбекистан отправил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил направить в Афганистан гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Согласно информации, самолет с грузом в общей сложности 74 тонны продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов вылет из Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан выразил соболезнования Афганистану в связи со смертоносным землетрясением.

В результате землетрясения в Афганистане, произошедшего 22 июня, погибли полторы тысячи, ранены около двух тысяч человек.