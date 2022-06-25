Узбекистан отправил гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

- Узбекистан, общество
- 14:55, 25 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил направить в Афганистан гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Согласно информации, самолет с грузом в общей сложности 74 тонны продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов вылет из Узбекистана.
Ранее сообщалось, что Узбекистан выразил соболезнования Афганистану в связи со смертоносным землетрясением.
В результате землетрясения в Афганистане, произошедшего 22 июня, погибли полторы тысячи, ранены около двух тысяч человек.
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