Таджикистан вновь войдет в Объединенную энергетическую систему Центральной Азии

CentralAsia (TJ) - Таджикистан в 2023 году вновь войдет в Объединенную энергетическую систему Центральной Азии, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные министра энергетики и водных ресурсов этой страны Далера Джумы.

«Завершение проекта по переподключению энергосистемы Таджикистана к Объединенной энергетической системе Центральной Азии ожидается в 2023 году. Его реализация позволит использовать весь потенциал взаимовыгодных перетоков, одновременно усилив надежность работы энергосистемы региона», – рассказал он в ходе второго Совещания министров энергетики государств-членов ШОС в Ташкенте.

По его словам, в конце мая Таджикистан подписал протокол по согласованию технических аспектов с Узбекистаном в рамках реализации этого проекта.

«Сейчас мы приступили к активной фазе. В следующем году мы переподключаемся. Будут подключены три линии 500 кВ и две линии 220 кВ. Это очень существенные передающие мощности. Это означает, что система станет более устойчивой, будет стабильное напряжение и, при необходимости, обмены перетоками», – подчеркнул он.

Далер Джума отметил, что в освоении гидроэнергетических ресурсов, которыми располагает Таджикистан, активное участие принимает Узбекистан.

«В этом ключе сторонами создано совместное акционерное общество по строительству и эксплуатации гидроэлектростанций на бассейне реки Зарафшан в Таджикистане. На данный момент стороны начали работу над вопросом привлечения финансирования для подготовки технико-экономических и экологически-социальных документов проекта», – сказал он.

Планируется, что вырабатываемая на станциях электроэнергия в краткосрочной перспективе будет направлена на покрытие растущего спроса в Узбекистане, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в другие страны региона.

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