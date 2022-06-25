Премьер-министр Британии заявил о готовности уйти в отставку в случае отказа министров поддерживать Украину

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов уйти в отставку в том случае, если члены правительства решат прекратить поддержку Украины из-за значительных экономических издержек. Об этом он заявил в интервью BBC.

«Если бы я был поставлен перед фактом, что мы должны бросить Украину, потому что [ситуация] становится слишком сложной и цена поддержки украинцев в их героической борьбе за свободу слишком высока с точки зрения инфляции и урона [британской] экономике, я бы посчитал, что уступил спор, и я бы ушел. Но я не вижу такого», — назвал принципиальную причину глава правительства.

Ранее в июне более половины жителей Британии выступили за отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона. Так, 59 процентов участников опроса Opinium считают, что депутаты от Консервативной партии должны проголосовать за отставку Джонсона.

Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19. Политика обвинили в нарушении карантинных мер, в его отношении начали расследование. Хотя Джонсона признали виновным в нарушении закона, он ограничился выплатой штрафа и не стал уходить с поста.