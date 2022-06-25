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Скончавшимся в Узбекистане из одной семьи детям поставлен диагноз «геморрагическая лихорадка»
Предыстория: В Узбекистане четырехлетний мальчик умер от неизвестной болезни

CentralAsia (UZ) -  Девять человек, контактировавшие с умершими детьми, изолированы. У них взяты анализы лабораторные анализы на опасные инфекционные заболевания, сообщает Минздрав Узбекистана.

Ранее сообщалось о смерти двух детей в Кашкадарье от неизвестной болезни.

По данным Минздрава Узбекистана, у мальчика, 2019 г.р., было диагностировано воспаление верхних дыхательных путей, гипертермический и судорожный синдром. Это повлекло за собой осложнения в виде токсической энцефалопатии и острой сердечной и дыхательной недостаточности. Несмотря на реанимационные процедуры, спустя 1 час 10 минут после поступления в стационар у ребенка была зафиксирована биологическая смерть.

Девочка, 2016 г.р., также поступила в больницу 22 июня в критическом состоянии. У нее выявили воспаление верхних дыхательных путей и острую почечную, сердечную и дыхательную недостаточность. Несмотря на принятые меры, 24 июня девочка скончалась.

«Оба ребенка проживали в одном дворе. Дети играли вместе, иногда вместе ели. 9 контактировавших с ними человек были изолированы в качестве меры предосторожности. В настоящее время проводятся лабораторные исследования на выявление опасных инфекционных заболеваний», — пояснили в Минздраве.

Сообщается, что причиной болезни и скоропостижной смерти детей предположительно является геморрагическая лихорадка. В настоящее время у одного из изолированных А.А., 2018 г.р., наблюдаются симптомы данного заболевания. Его анализы отправлены в лабораторию Научно-исследовательского института вирусологии для установления окончательного диагноза.

Подчеркивается, что геморрагическая лихорадка передается человеку различными путями, в основном от мелких грызунов и насекомых (клещей).

«В качестве меры предосторожности начаты необходимые эпидемиологические мероприятия. В квартире, где проживали больные, была проведена профилактическая дезинфекция», — заключили в Минздраве РУз.

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