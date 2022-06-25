Между Кыргызстаном и Узбекистаном обнаружили еще один подпольный тоннель

CentralAsia (UZ) - На границе между Узбекистаном и Кыргызстаном обнаружен еще один тоннель, который использовался контрабандистами для нелегального пересечения границы с товаром, минуя таможню. Об этом сообщает nuz.uz.

В оперативных действиях участвовали военнослужащие погранвойск, сотрудники Службы государственной безопасности и правоохранительных органов Узбекистана.

Сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра грузовик, который принадлежал жителю Риштанского района Ферганской области. В ходе досмотра выяснилось, что в грузовике находится ценный груз без сопроводительных документов. Стоимость груза оценена в 15 миллиардов сумов (1,4 тысяч долларов). В машине пытались перевезти 2 тысячи 707 мобильных устройств, в том числе — IPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S 22 ultra, RedMe Note 11 pro и другие.

В доме водителя и обнаружили тоннель. Его ширина варьировалась от 1 до 1,5 метра, высота - 2 метра, длина - 130 метров. Тоннель имел лифт, вентиляцию и освещение, стены и пол хорошо отделаны.

«Он соединял дом задержанного гражданина с Кадамджайским районом Баткенской области Кыргызстана и неоднократно использовался для контрабанды грузов со стороны Кыргызстана. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане восемь человек вырыли тоннели, ведущие в Кыргызстан, и переправили более 1,5 миллиона долларов.