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Россия одна несёт ответственность за глобальный продовольственный кризис,- министры «Большой семёрки»

CentralAsia (CA) -  Россия одна несёт ответственность за глобальный продовольственный кризис: с таким заявлением выступили министры иностранных дел «Большой семёрки». Они призвали Кремль «прекратить разрушение инфраструктуры и разблокировать украинские порты», в противном случае голодная смерть будет угрожать миллионам людей во всём мире, передает Еuronews.

Также Запад обвиняет российское руководство в том, что оно использует продовольственный кризис в качестве гибридного оружия, надеясь добиться отмены санкций.

У Кремля мнение строго противоположное: по словам российского президента, кризис вызван «безответственной политикой» "Семёрки" и мировых финансовых организаций.

По словам президента РФ Владимира Путина, в этом году ожидается хороший урожай, и Россия сможет увеличить поставки зерна на мировые рынки: с 37 млн тонн до 50 млн т. Украина и страны Запада обвиняют Москву в том, что увеличение экспорта происходит за счёт вывоза украинского зерна.

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