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В Грузии состоялся антиправительственный митинг из-за отсутствия интеграции с Евросоюзом

CentralAsia (CA) -  Демонстранты, вышедшие на улицы Тбилиси, столицы Грузии, обвинили правительство в том, что вчера Европейский союз (ЕС) не предоставил их стране статуса страны-кандидата, и призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку. Об этом сообщает издание “Грузия. Онлайн".

На демонстрации, прошедшей 24 июня перед парламентом в столице Тбилиси, общественность отреагировала на то, что Грузии не был предоставлен статус «страны-кандидата» на саммите ЕС.

Демонстранты обвинили правительство в том, что оно не предприняло необходимые шаги для получения статус страны-кандидата.

Активисты, поддерживающие процесс вступления Грузии в ЕС, заявили, что правительство несет ответственность за этот «провал».

Протестующие призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку.

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