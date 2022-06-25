В Грузии состоялся антиправительственный митинг из-за отсутствия интеграции с Евросоюзом

- Азия и мир, общество
- 21:17, 25 июня 2022
- Просмотров: 226
CentralAsia (CA) - Демонстранты, вышедшие на улицы Тбилиси, столицы Грузии, обвинили правительство в том, что вчера Европейский союз (ЕС) не предоставил их стране статуса страны-кандидата, и призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку. Об этом сообщает издание “Грузия. Онлайн".
На демонстрации, прошедшей 24 июня перед парламентом в столице Тбилиси, общественность отреагировала на то, что Грузии не был предоставлен статус «страны-кандидата» на саммите ЕС.
Демонстранты обвинили правительство в том, что оно не предприняло необходимые шаги для получения статус страны-кандидата.
Активисты, поддерживающие процесс вступления Грузии в ЕС, заявили, что правительство несет ответственность за этот «провал».
Протестующие призвали премьер-министра Ираклия Гарибашвили уйти в отставку.