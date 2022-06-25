Президент США подписал закон об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

Жо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в субботу утром подписал одобренный до этого Конгрессом закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Церемония прошла в Белом доме.

«Прошло 30 лет с тех пор, как в этой стране принимались существенные законы о безопасности, касающиеся огнестрельного оружия. Я здесь сегодня, чтобы подписать наиболее значительный закон [в этой сфере] за 30 лет. <...> Хотя этот закон не делает всего того, чего мне бы хотелось, он предусматривает меры, к которым я давно призывал для спасения жизней», - отметил американский лидер.

Подписанная им инициатива предусматривает выделение штатам грантов на временное изъятие огнестрельного оружия у лиц, которые, по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих. Кроме того, он запрещает лицам, осужденным за совершение преступлений, связанных с бытовым насилием, приобретать огнестрельное оружие в течение как минимум пяти лет. Данное право, впрочем, подлежит восстановлению, если гражданин не совершит никаких насильственных действий по истечении этого срока.

Закон также требует, чтобы ФБР связывалось с властями штата и местными правоохранительными органами для более строгой проверки личных данных покупателей огнестрельного оружия младше 21 года и сведений об их прошлом. Тем не менее предусматривается, что данное положение утратит силу через 10 лет после вступления закона в силу.

Наконец, документ предполагает, что приобретение огнестрельного оружия от имени лица, которому это запрещено, будет считаться федеральным преступлением, уточняет требования к регистрации пунктов продажи огнестрельного оружия и разрешает ассигнование около $15 млрд на обеспечение безопасности учебных заведений и лечение психических заболеваний.

Национальная стрелковая ассоциация США, которая поддерживает Республиканскую партию, выступала решительно против законопроекта. Право на владение огнестрельным оружием американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США.

Новый всплеск дебатов о необходимости ограничений на продажу и ношение оружия в США вызвали трагические события, произошедшие 24 мая в Техасе: в результате стрельбы в начальной школе в городке Ювалде близ Сан-Антонио погиб 21 человек, в том числе 19 детей. Огонь в учебном заведении открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, действовавший в одиночку. Его застрелили прибывшие на место инцидента полицейские.

В Соединенных Штатах нередки случаи стрельбы, сопровождающейся массовыми жертвами.