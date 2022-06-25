Россия поставит в Беларусь ракетные комплексы «Искандер-М»

CentralAsia (CA) - Россия в течение ближайших месяцев поставит Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский президент.

Также Лукашенко попросил Путина помочь переоборудовать имеющиеся у Белоруссии самолеты Су-25 под оснащение ядерными боеголовками, на что Путин ответил предложением дооборудовать их в России.

По словам российского президента, в европейских странах хранится 200 ядерных тактических боезапасов, а для их возможного применения подготовлено 257 самолетов. «Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть, и других стран ОДКБ мы обязаны», — подчеркнул Путин.

О желании получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Лукашенко заявил в ноябре прошлого года. В мае белорусский президент сообщил о закупке у России достаточного количества ракетных комплексов «Искандер» и С-400.