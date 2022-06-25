Российские военные заявили о полном контроле над Северодонецком

CentralAsia (CA) - Северодонецк находится под полным контролем Вооруженных сил России, последний очаг сопротивления на заводе «Азот» подавлен, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделениями Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской народной республики», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, таким образом была сорвана попытка противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в «упорный очаг сопротивления». Он добавил, что на данный момент вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики.

Ранее о том, что промышленная зона и аэропорт Северодонецка находятся под контролем ВС России, а с территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Спустя несколько часов он уточнил, что союзнические силы вывели из подвалов завода «Азот» всех мирных жителей.