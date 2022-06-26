Украина терпит первое чувствительное поражение в битве за Донбасс. Но развить успех России будет трудно, - «Медуза»

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CentralAsia (CA) - Украина терпит первое чувствительное поражение в битве за Донбасс. Но развить успех России будет трудно, - «Медуза» объясняет, что привело к отступлению ВСУ из-под Северодонецка и Лисичанска.

Бои за остававшиеся под контролем украинской армии районы Луганской области шли с апреля. Более 10 недель ВСУ удавалось сдерживать противника, несмотря на постоянную угрозу окружения. Многие (в том числе в самой Украине) советовали отвести войска, чтобы избежать потерь, однако командование решило усилить оборону, перебросив в район Лисичанска и Северодонецк подкрепления. Очередной прорыв российской армии к югу от Лисичанска 21 июня сдержать не удалось. Теперь украинские войска в тяжелых условиях пробиваются из почти окруженных Северодонецка и южных окраин Лисичанска. Вероятно, им придется оставить весь Лисичанск. От того, какими будут потери при отступлении, и от того, смогут ли ВСУ восстановить стабильный фронт на новых позициях, зависит, удастся ли российской армии развить успех.

Какую тактику в битве выбрала российская армия?

В начале апреля руководство России объявило начало битвы за Донбасс, которая должна была стать переломной в трудно складывающейся для Кремля войне. Перед российскими командирами стояла нелегкая стратегическая задача: нужно было провести победоносную операцию при недостатке сил и времени (тогда как украинская армия усиливалась за счет мобилизации населения и поставок западного оружия).

Недостаток сил заставлял Генштаб России быть осторожнее и не ставить войскам излишне амбициозных целей.

Недостаток времени требовал провести решительную операцию с целью окружения как можно большей части украинской группировки в Донбассе.

При этом было очевидно, что российская армия имеет преимущество перед украинской в артиллерии (хотя и уступает в численности войск). Следовательно, требовалось сконцентрировать артиллерию на решающих участках, помня, что переброску ее во время сражения в другое место осуществить довольно сложно.

Российское командование в итоге выбрало консервативную стратегию «дробления фронта», то есть попытку разбить украинскую армию в череде последовательных операций небольшого (но посильного для российской армии) масштаба с целью истощить и дезорганизовать оборону противника.

Как выглядело это «дробление фронта»?

Битва за Донбасс разбилась на много эпизодов с похожим сценарием: одна из сторон (чаще — российская армия) пытается форсировать реку Северский Донец, которая пересекает весь регион, другая пытается этому противодействовать и удержать собственные плацдармы.

В апреле российская армия попыталась начать крупное наступление с изюмского плацдарма, но потерпела неудачу.

После месяца боев в начале мая были заняты города Рубежное (к северу от Северодонецка на левом — ближнем к России — берегу Северского Донца) и Попасная (к юго-западу от Лисичанска). Там же случились первые успешные прорывы российской армии: войска и наемники из ЧВК «Вагнер» прорвались на север из Попасной, поставив под угрозу всю украинскую группировку в Лисичанске и Северодонецке. Прорыв был остановлен украинскими подкреплениями, но одна из двух главных дорог, по которым снабжались украинские войска, оказалась практически перерезанной: российские войска не смогли на ней закрепиться, но обстреливали весь транспорт, который пытался по ней проехать.

Российские войска после захвата Рубежного пытались перерезать и вторую дорогу к Лисичанску, проходящую через город Северск. В случае удачи они могли окружить все войска в Лисичанске и Северодонецке (всего после подхода подкреплений — около 15 тысяч военнослужащих). Однако для этого российской армии нужно было форсировать Северский Донец. Операция по форсированию в начале мая закончилась катастрофой: украинская артиллерия уничтожила переправы и большую часть перешедшей реку техники (около 100 единиц танков, БМП и инженерных машин).

В конце мая российские войска сосредоточились на атаках Лисичанского выступа и Северодонецка с разных направлений. Был захвачен почти весь Северодонецк, однако украинские подкрепления смогли закрепиться в промзоне города. Промзону от Лисичанска (фактически города — спутника Северодонецка) отделяет только Северский Донец. Этот факт сразу создал сложности для украинской группировки в Северодонецке: ее снабжение шло через три моста через реку, которые были последовательно взорваны (российской артиллерией или самими украинцами). Последние 10 дней военных снабжали с помощью лодок, а солдаты перемещались между городами в том числе вплавь.

После нескольких не вполне удачных операций на разных направлениях с 18 по 21 июня российские войска заняли поселки Тошковка (к югу от Лисичанска) и Врубовка (к юго-западу от города).

После этого украинская оборона вокруг Лисичанска ослабла настолько, что командование решило срочно отвести войска. Отступление вряд ли было подготовленным, что создало украинской армии большие трудности.

Сначала пришлось отвести войска из городов Горское и Золотое, где еще с 2015 года был оборудован крупный украинский укрепленный район. Силы ЛНР и российские войска безуспешно штурмовали его по крайней мере с марта 2022 года. Отвод, кажется, получился хаотичным и сопровождался большими потерями: пропагандисты ЛНР демонстрировали десятки пленных украинских военных и значительное количество трофеев. Однако полного окружения украинским войскам удалось избежать.

Отвод войск из Золотого и Горского привел к тому, что российские войска вышли непосредственно к южным окраинам Лисичанска и вплотную (на расстояние в несколько километров) приблизились к единственной дороге на Северск, по которой возможно снабжение украинских войск. Это создало реальную, а не теоретическую угрозу окружения Лисичанска и Северодонецка.

23 июня украинские чиновники сообщили, что началась эвакуация украинских подразделений из промзоны Северодонецка (напомним, им необходимо было для этого пересечь Северский Донец на лодках). Отвод техники (в промзоне осталось в том числе несколько танков) вряд ли возможен.

Началось отступление (по крайней мере части сил) из Лисичанска. Российские войска пытаются организовать преследование: сообщается, что они уже начали переправляться через Северский Донец, вероятно, к северу от Лисичанска.

Находящиеся в Лисичанске западные корреспонденты описывают отступление как «хаотическое»: «Вокруг стреляют [украинские] системы залпового огня и ложатся [российские реактивные снаряды], самолеты запускают ракеты; кое-где стоят [поставленные США] гаубицы M777. [На дороге] — поток машин, увозящих [украинских] солдат в сторону Бахмута».

Что будет дальше?

Все зависит от того, насколько тяжелым будет поражение украинской армии. Это, в свою очередь, зависит от способности украинского командования и войск провести организованное отступление в тяжелых условиях или, наоборот, от способности российских войск организовать преследование и огневое поражение отступающих. И то и другое вызывает сомнения.

Украинским командованием давно создана вторая линия обороны, от Северска до Бахмута. В районе Бахмута были замечены крупные украинские резервы (часть из них, возможно, уже брошена в бой). Однако до этой линии войскам из Лисичанска еще нужно добраться: по крайней мере местами маршрут простреливается российской артиллерией; действует и российская авиация. Вероятно, при отступлении украинские войска понесут тяжелые потери и лишатся части тяжелой техники. В этом сценарии ошибкой будет сочтена столь продолжительная оборона любой ценой оставшихся районов Луганской области. В последние недели украинской армии трудно было наносить российским войскам потери выше, чем она несла сама; при этом кризис на фронте назревал и возможностей для организованного отступления становилось все меньше. Оппоненты украинского руководства советовали отступить еще несколько недель назад.

Между тем российские войска не показали, что могут наступать в глубину обороны противника. Тем более они не хотят выходить из-под «зонтика» своей артиллерии, которая и обеспечивает им преимущество. Главный тактический прием российской армии на данном этапе — многодневные обстрелы тяжелой артиллерией украинских позиций с последующей осторожной атакой. Вероятно, в таких условиях они не смогут закрыть «лисичанский котел» и отрезать противнику путь к отступлению до того, как он отведет большую часть войск. Дополнительную сложность создает местность: между российскими позициями на юго-западе от Лисичанска и дорогой, по которой отступают украинские войска, находится очередная промзона — на сей раз Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.