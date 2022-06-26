Вспышка оспы обезьян не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ пришел к выводу, что последняя вспышка обезьяньей оспы не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ), говорится в релизе ВОЗ по итогам заседания. Комитет рекомендовал главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу не признавать ее таковой. Гебрейесус принял рекомендацию, отметили в ВОЗ.

«Хотя некоторые члены выразили разные мнения, комитет на основе консенсуса решил сообщить генеральному директору ВОЗ, что на данном этапе вспышка не должна представлять собой ЧСЗМЗ», — говорится в сообщении организации.

ЧСЗМЗ — это наивысший уровень опасности в области здравоохранения, предусмотренный в Международных медико-санитарных правилах 2005 года. ВОЗ, например, объявляла ее в начале пандемии COVID-19.

При этом в комитете отметили, что многие аспекты нынешней вспышки обезьяньей оспы необычны, в том числе случаи заболевания в тех странах, где раньше этот вид оспы не регистрировался, а также то, что подавляющее число случаев передачи вируса приходится на мужчин-гомосексуалистов.

«Некоторые члены комитета предположили, что, учитывая низкий уровень популяционного иммунитета против оспы, существует риск дальнейшего устойчивого распространения среди широких слоев населения, который не стоит упускать из виду», — подчеркнули в ВОЗ. Комитет также отметил, что в течение многих лет распространение вируса оспы обезьян в Африке игнорировалась и плохо контролировалась.

Комитет единогласно признал чрезвычайный характер ситуации и то, что борьба с распространением вируса требует интенсивных мер.

Первые случаи нынешней вспышки оспы обезьян выявили в Великобритании в начале мая у человека, который вернулся из Нигерии. Позже вирус стал распространяться на территории других стран, в том числе Европы, Северной и Южной Америк. В России пока заражение обезьяньей оспой не выявлено. В Роспотребнадзоре считают риск завоза вируса в страну небольшим, так как авиасообщение с большинством стран, где он выявлен, ограничено.