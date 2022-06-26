В Ферганской области найден самый комфортабельный из всех тоннелей контрабандистов. Видео

CentralAsia (UZ) - Служба государственной безопасности Узбекистана сообщает, что на границе между Узбекистаном и Кыргызстаном обнаружен еще один тоннель, который использовался контрабандистами для нелегального пересечения границы с товаром, минуя таможню, передает nuz.uz.

В оперативных действиях участвовали военнослужащие погранвойск, сотрудники СГБ и правоохранительных органов.

Началась эта история с того, что сотрудники правоохранительных органов остановили для досмотра грузовик, который принадлежал жителю Риштанского района Ферганской области Т.М. В ходе досмотра выяснилось, что в грузовике находится ценный груз без сопроводительных документов – стоимость груза была позже оценена в 15 млрд сумов ($1 378 381). Это было 2707 мобильных устройств, в том числе — IPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S 22 ultra, RedMe Note 11 pro и другие.

После задержания водителя правоохранители отправились в его дом, где и обнаружился возможно самый комфортабельный тоннель из всех, что находились за последнее время. Ширина тоннеля варьировалась от 1 до 1,5 метров, высота 2 метра, длина – порядка 130 метров. Тоннель имел лифт, вентиляцию и освещение, стены и пол хорошо отделаны. Он соединял дом задержанного гражданина с Кадамжанским районом Баткенской области республики Кыргызстан. Он неоднократно использовался для контрабанды грузов со стороны Кыргызстана.

В настоящий момент против гражданина Т.М. возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Риштанский район Узбекистана граничит с Баткенской областью Кыргызстана.