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В Нью-Йорке автомобиль наехал на на толпу пешеходов. Один человек погиб

CentralAsia (CA) -  В нью-йоркском районе Бруклин автомобиль на большой скорости протаранил толпу пешеходов, в результате погибла женщина, передает газета The New York Post со ссылкой на собственные источники и полицию.

Погибшей было 67 лет. По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний мальчик, уточняет полиция. Всех пострадавших госпитализировали, ребенок находится в критическом состоянии. Состояние двух человек оценивается как тяжелое, еще один пострадавший получил легкие травмы.

По информации пожарного департамента Нью-Йорка, авария произошла на углу улиц Ральф-авеню и Макдоноу-стрит вечером 25 июня примерно в 19:15 по местному времени. Очевидцы рассказали, что машина после наезда столкнулась с другим автомобилем, а затем врезалась в автобусную остановку.

Подозреваемого в наезде на пешеходов уже задержали, заявили в нью-йоркской полиции. Источники газеты в правоохранительных органах утверждают, что машина, на которой он въехал в толпу, находилась в розыске. По их данным, водитель развил большую скорость и врезался в пешеходов после того, как полиция попыталась остановить автомобиль для проверки номеров.

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