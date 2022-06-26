В Конституции Узбекистана предлагается изменить статус Каракалпакстана

CentralAsia (UZ) - Проектом поправок в Конституцию Узбекистана предлагается изменить статус Каракалпакстана. Предлагается исключить положения, в которых республика указана как суверенная с правом выхода из состава Узбекистана на основании референдума.

В проекте поправок в Конституцию Республики Узбекистана, подготовленном конституционной комиссией и принятом концептуально Законодательной палатой Олий Мажлиса, предлагается изменить статус Республики Каракалпакстан.

Каракалпакстану в действующей Конституции, принятой 8 декабря 1992 года Верховным Советом Узбекистана, посвящена отдельная глава в разделе «Административно-территориальное и государственное устройство». Она состоит из шести статей — 70−75.

Каракалпакстан в Основном законе указан как суверенная республика, чей суверенитет охраняется Узбекистаном. Кроме того, закреплено, что Каракалпакстан обладает правом выхода из состава Узбекистана на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. Эти нормы предлагается исключить.

Конституция Каракалпакстана была принята 9 апреля 1993 года Верховным Советом Каракалпакстана.

По данным конституционной комиссии по реформе Конституции Узбекистана, предлагаемые поправки были разработаны депутатами Жокаргы Кенеса Каракалпакстана в порядке законодательной инициативы и единогласно одобрены ими.

Как утверждают эксперты комиссии, в процессе сбора предложений по реформе Конституции в Жокаргы Кенес от населения республики «поступило много предложений о том, чтобы определить Каракалпакстан как неделимую часть Узбекистана».

Предлагаемые поправки направлены на то, чтобы ещё более укрепить единство каракалпакского и узбекского народов и закрепить идею «Одна страна — общая судьба», заявили эксперты комиссии.

Предложения и замечания по проекту поправок в Конституцию принимаются до 4 июля через сайт «Это моя Конституция».