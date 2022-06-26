В офисе Зеленского исключили шаги Украины по вступлению в НАТО

CentralAsia (CA) - Украина не будет предпринимать шаги по вступлению в НАТО, поскольку члены альянса отвергли устремления страны. Об этом заявил замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква в интервью The Financial Times.

Киев признает, что вступление Украины в НАТО невозможно в краткосрочной перспективе, но хочет, чтобы Североатлантический союз подтвердил партнерство, подчеркнул он.

Помимо этого, украинские власти рассчитывают, что НАТО признает центральную роль Украины в европейской безопасности во время встречи в Испании, где члены альянса определят стратегическое направление организации на следующее десятилетие.

По словам Жовквы, Украина также хочет, чтобы любые упоминания о России как о партнере были удалены из стратегической концепции НАТО.

«Мы ожидаем, что в стратегической концепции НАТО будут более строгие и суровые предупреждения российскому агрессору. Не стесняйтесь — это мой призыв к членам НАТО при формулировании положений в отношении России», — сказал он.

В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что НАТО на предстоящем саммите следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине «де-факто», а не «де-юре» членства в альянсе.

По его словам, Украина и так будет частью этой стратегии, поскольку у нее «есть часть восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточный фланг ЕС».

Возможность вступления Украины в НАТО обсуждается как минимум в последние десятилетия. В апреле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в НАТО единственным путем к завершению конфликта в Донбассе.

В Кремле неоднократно говорили, что возможное вступление Украины в альянс угрожает безопасности России, а само НАТО обвиняли в «накачке» Украины оружием и «вторжении» на территорию страны «со своей инфраструктурой».