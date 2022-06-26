В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Фото, видео
- Азия и мир, общество
- 14:05, 26 июня 2022
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|Предыстория: Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
CentralAsia (CA) - В Москве проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Шатунова кремируют, а урну захоронят во вторник, 28 июня, сообщают российские СМИ.
Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
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