В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В Москве проходит церемония прощания с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище. Шатунова кремируют, а урну захоронят во вторник, 28 июня, сообщают российские СМИ.

Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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