Шойгу проинспектировал российскую группировку войск в Украине. Видео

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье посетил командные пункты российских военных в Украине, сообщает «Интерфакс».

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск (сил), задействованную в специальной военной операции на Украине. На командных пунктах российских группировок Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских Вооруженных сил на основных операционных направлениях», - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, особое внимание Шойгу уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию всех необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации российских военных.

Кроме того, министр обороны вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации и Ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач в ходе операции, сообщили в министерстве.

Судя по распространенной ведомством видеозаписи, вместе с Шойгу российскую группировку в Украине посетил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ - первый замначальника Генштаба Сергей Рудской, замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку, Юнус-Бек Евкуров, а также замминистра обороны РФ, отвечающий за материально-техническое обеспечение, Дмитрий Булгаков.

На кадрах показано, как делегация Минобороны выходит из вертолета, затем проводит совещание, после которого Шойгу награждает отличившихся военнослужащих.

«Уверяю вас, впереди у вас еще много славных дел во благо нашего отечества, Вооруженных сил, Воздушно-десантных войск. Поздравляю! Берегите себя», - сказал министр обороны.

Поездка состоялась на фоне продвижения российских войск на территории Луганской народной республики.