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Путин на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркменистан, - СМИ

CentralAsia (TJ) -  Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите», - отмечается на сайте программы.

Поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала российских военных действий в Украине. До этого российский президент последний раз был за границей в начале февраля — он посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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