Путин на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркменистан, - СМИ
- Таджикистан, политика
- 18:32, 26 июня 2022
- Просмотров: 2061
CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Душанбе и Ашхабад, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«На следующей неделе Владимир Путин прилетит в Душанбе на большие переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Запланированы беседа и рабочий обед. Сразу после президент РФ прилетит в Туркменистан для участия в Каспийском саммите», - отмечается на сайте программы.
Поездки станут первыми зарубежными визитами Путина с начала российских военных действий в Украине. До этого российский президент последний раз был за границей в начале февраля — он посетил церемонию открытия Олимпийских игр в Китае и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения