Первые снимки Меркурия опубликовали в Сети

CentralAsia (CA) - Космический аппарат BepiColombo, созданный Европейским космическим агентством (ЕКА) и космическим ведомством Японии (JAXA), во время второго пролёта над Меркурием сделал первые снимки планеты.

Снимки опубликованы на сайте ЕКА. Сообщается, что они были сделаны во время второго облёта Меркурия BepiColombo тремя камерами. Также с помощью космического аппарата был проведён мониторинг магнитных полей, плазмы и частиц окружающей среды планеты в часы, близкие к сближению.

«BepiColombo запечатлела этот прекрасный вид богатого геологического ландшафта Меркурия 23 июня 2022 года, когда космический корабль пролетел мимо планеты для гравитационного манёвра. Изображение было получено в 09:49:22 по всемирному координированному времени камерой наблюдения 2 модуля переноса Меркурия, когда космический корабль находился примерно в 920 км от поверхности Меркурия. Ближайший сближение примерно на 200 км произошло незадолго до этого, в 09:44 UTC. На этом виде север находится примерно справа вверху», — говорится в сообщении компании.

BepiColombo был запущен в космос в октябре 2018 года и выполняет девять облетов планет: один – Земли, два — Венеры и шесть — Меркурия, с тем, чтобы выйти на орбиту Меркурия против огромного гравитационного притяжения нашего Солнца. Основная научная миссия BepiColombo по изучению Меркурия начнётся в начале 2026 года. В общей сложности он использует девять облётов планет. Его следующий пролёт над Меркурием состоится 20 июня 2023 года.