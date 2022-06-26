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Казахские археологи вскрыли кимакские курганы

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане учёные исследуют сразу несколько древних погребений. Они надеются найти там новые свидетельства кимако-кипчакской культуры, которая господствовала в Прииртышье в 9-10 веках.

Как пишет «Хабар 24», учёные предполагали, что у села Байдалы вблизи Павлодара есть древние захоронения. Им удалось определить точное местоположение погребального комплекса из трёх некрополей. Впрочем, большинство усыпальниц уже ограблено.

«Об архитектуре кочевых народов практически ничего неизвестно. Уникальность этого объекта еще более усиливается. Кроме того, актуальным остается вопрос поиска, как раз таки городов кимаков. Много об этом говорится, но вот пока мы находим обширнейшие некрополи вблизи города Павлодара», — говорит археолог Елена Тушева.

Но пока нашли только обломки кирпичей, немного кусков шёлковой ткани и неопределённые кости. Правда ученые надеются, что в курганах есть свидетельства архитектурного зодчества кимаков. Но, говорят ученые, стоит поторопиться. Рядом с раскопками идёт активное строительство частных домов.

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