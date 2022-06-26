Шойгу докладывает Путину о ходе военных действий ежедневно, - Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу каждый день информирует президента Владимира Путина о ходе военной операции в Украине.

«Министр обороны докладывает президенту ежедневно» — так Песков ответил на вопрос «РИА Новости» о том, планируется ли доклад Шойгу президенту об итогах инспекции, которую министр провел сегодня, 26 июня.

В воскресенье в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал задействованную в Украине в «спецоперации» российскую группировку войск, заслушал доклады командующих и вручил награды военнослужащим, проявившим «героизм» во время выполнения задач в Донбассе.