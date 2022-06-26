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Директор назвал дату похорон Юрия Шатунова
Продолжение: В Москве проходит церемония прощания с Юрием Шатуновым. Фото, видеоПредыстория: Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

CentralAsia (CA) -  Похороны певца Юрия Шатунова пройдут во вторник, 28 июня, на Троекуровском кладбище, церемония будет закрытой. Об этом сообщил РБК директор артиста Аркадий Кудряшов.

По его словам, тело Шатунова кремируют, по желанию самого артиста. «В Германии он не будет захоронен вообще. Он будет там просто развеян на своем любимом месте. Он так распорядился. Часть урны будет здесь, часть урны будет развеяна в Германии», — уточнил Кудряшов.

Шатунов умер в машине скорой помощи. Ему стало плохо во время встречи с друзьями, они вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать певца, «но, к сожалению, ничего не получилось», рассказал ранее Кудряшов.

По данным телеканала «Звезда», у артиста случился инфаркт, Telegram-канал Mash называет причиной смерти острую сердечную недостаточность.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи, когда его мать везли в роддом башкирского города Кумертау. В 1985 году она умерла, и Шатунов попал в детский дом города Акбулак в Оренбургской области. Затем он стал учиться в школе-интернате в Оренбурге. Там он познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который и основал группу «Ласковый май» из числа воспитанников детского дома. В 1987 году были записаны песни «Белые розы» и «Седая ночь».

Год спустя Шатунов приехал в Москву, отсюда начался его первый гастрольный тур в составе «Ласкового мая». Группа распалась в 1991-м, после этого певец начал сольную карьеру, он выпустил семь альбомов, в числе которых «Ты помнишь», «Вспомни май», «Седая ночь», «Не молчи» и другие.

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