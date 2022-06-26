Аскар Акаев: В Центральной Азии модернизацию осилит лишь Казахстан

Аскар Акаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев рассказал немецкому изданию Deutsche Welle о причинах своей поездки в Казахстан и поделился мнением о ситуации в Центральной Азии. Говорить о конфликте в Украине Акаев отказался.

Аскара Акаева и его супругу Майрам в ведущих вузах Казахстана - КазГУ и AlmaU - студенты и преподаватели встречали аплодисментами. Для них он уже не политик, а известный ученый-математик и экономист, профессор МГУ. Отсюда и церемонии вручения Акаеву звания почетного профессора этих университетов, лекции о цифровой экономике и интеллектуальные вечера с его участием «о жизни в эпоху перемен».

О Болонской системе

«Это было частное приглашение. Два университета оказали мне высокую честь, присвоив звание почетного профессора. Я прочитал несколько лекций о наших работах, которые мы сейчас ведем в МГУ. Ну и будем сотрудничать! Так что я буду приезжать в Казахстан периодически. Им все это интересно. Все-таки МГУ находится на более высоком уровне», - так в интервью DW Аскар Акаев объяснил цели своего визита в Алматы.

Он полностью поддерживает отказ России от Болонской системы, считая советскую образовательную модель более совершенной: «В ней было очень много позитивного. Обучение занимало 5-6 лет, но зато мы получали полноценного, высококвалифицированного специалиста. Сейчас я наблюдаю, что после бакалавриата очень многие бросают учебу. А он дает уровень образования ниже среднего. В магистры идут немногие», - сказал Акаев, отметив, что часто в магистратуру приходят бакалавры с другой специальности, что сказывается на качества подготовки.

Отказ от Болонской системы, по мнению экс-президента, пойдет на пользу России, поскольку студенты, получив базовую специальность, смогут освоить новые профессии: «Вот сейчас цифровые технологии широко распространяются. И нужны цифровые компетенции. А их дают так называемые STEM-специальности (технические, научные и инженерные узкопрофильные специальности). Я как раз сейчас всем и рекомендую обязательно получить STEM-образование. Тогда вы сможете создавать благополучное будущее».

Косвенно об Украине

Вместе с тем Акаев, еще до начала разговора заметивший, что не хочет поднимать тему «войны» в Украине, от вопроса о влиянии событий в этой стране на научным мир уклоняться не стал.

«Академия наук России, многие университеты сейчас озабочены тем, что сейчас такие связи ослабли, особенно в технологическом плане. Но что касается сотрудничества, публикаций трудов - это продолжается. В апреле я вместе с соратниками подготовил большую работу о математическом аппарате в цифровой экономике и цифровых технологиях в американский высокорейтинговый журнал Applied mathematics. Мы получили позитивные отзывы от трех рецензентов, и в июле наша статья будет опубликована», - рассказал Акаев.

О трансформации по Саксу

При этом экс-президент Кыргызстана, возглавлявший страну в 1990-2005 годах, охотно рассуждал об экономических и политических проблемах Центральной Азии. Выяснилось, что он лично знаком с выступавшим на Втором региональном саммите по целям устойчивого развития (ЦУР) американским экономистом Джеффри Саксом и поддерживает его идеи по трансформации стран региона. «Мы с ним в 90-е годы часто беседовали. В принципе, я полностью солидарен с мистером Саксом. Но весь спектр его предложений охватить таким слаборазвитым странам, как например Кыргызстан, очень трудно», - признал Акаев.

Он полагает, что из стран Центральной Азии трансформацию по Саксу может осилить лишь Казахстан, дальше других продвинувшийся в сфере новых технологий. «Но нужны кадры. В первую очередь надо подготовить критическую массу специалистов с цифровыми компетенциями, которые бы могли использовать свои знания на благо развития экономики», - подчеркнул профессор МГУ Акаев.

По его мнению, инвестиции в человеческий капитал и создание новой инфраструктуры являются сегодня важнейшей задачей. И привлечь такие инвестиции не только в Казахстан, но и в другие страны региона, уверен экс-президент, есть возможность: «Я думаю, что надо хорошо работать с международными финансовыми организациями. Они как раз всегда с охотой идут на развитие программ, на инвестирование социальной сферы, образования, здравоохранения и инфраструктуры. Мы в свое время с ними очень хорошо работали».

У нынешней элиты Кыргызстана, посетовал Акаев, такого понимания нет: «Они считают, что инвесторы должны приехать в страну и все сделать бесплатно. Но так не бывает».

О главной ошибке на посту президента

Свое же свержение с поста президента Кыргызстана Акаев объяснил деятельностью внешних сил, которые после «революции роз» в Грузии и «оранжевой революции» в Украине вначале хотели организовать переворот в Узбекистане, а когда там не получилось, обратили внимание на Кыргызстан.

«Он был наиболее слабым звеном, потому что у нас была свободная печать. Я считаю, что совершил самую большую ошибку, разрешив организации Freedom House создание типографий для СМИ. Дал им большую свободу, а они начали печатать все независимые газеты. Бесплатно просто тиражировали их миллионами, где всякую напраслину писали. Про нас, про семью», - поделился воспоминаниями экс-президент.

По его словам, работой этих типографий были недовольны и президенты соседних стран, поскольку запрещенные у них оппозиционные издания печатались в Кыргызстане, после чего их распространяли и в Казахстане, и в Узбекистане. «Однажды Нурсултан Абишевич (Назарбаев) мне звонит и говорит: «Слушай, демократ, ты у себя дома демократию делай. Зачем у нас? Видишь, у тебя типографии напечатали газету, где на меня такую критику навели!». Точно также и Ислам Абдуганиевич (Каримов) говорил. Так что вот такая ошибка была, а экономика у нас шла в гору», - с видимым сожалением заметил Акаев.

Сейчас он живет в Москве, где не испытывает каких-либо неудобств: «В Москве мне комфортно во всех отношениях, особенно в научном плане. Потому что я работаю в МГУ вместе с выдающимися российскими математиками во главе с Виктором Садовничим (ректор МГУ)». Вместе с тем он признался, что в конце жизни мечтает вернуться в Кыргызстан.

Ведь когда Акаев в 2021 году посещал родные места, то обратил внимание на хорошее отношение к нему со стороны рядовых граждан: «Люди в Кыргызстане все меня очень тепло встречали. Во многих местах, когда меня видели, просто аплодисментами встречали. Наш народ, в общем-то, относится ко мне доброжелательно. Это в основном элита как-то не восприняла меня».

Акаев вместе с семьей покинул Кыргызстан после его свержения в ходе так называемой «тюльпановой революции» в марте 2005 года и по сей день проживает в Москве, где занимается научной деятельностью и преподает в Московском государственном университете (МГУ).

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