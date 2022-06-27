Монголия выбыла Египет из Кубка мира по баскетболу 3×3

CentralAsia (MNG) - Женская сборная Египта по баскетболу вылетела из Кубка мира по баскетболу 3×3 2022 года после поражения от Монголии.
Турнир проходил в Антверпене, и «Фараоны» стартовали в пуле C вместе с Польшей, Монголией и Бельгией.
Египет хорошо стартовал и был назван победителем в своей первой игре против Доминиканской Республики, которая снялась с чемпионата мира.
Их первая игра состоялась против Бельгии, где Египет потерпел досадное поражение от хозяев со счетом 19: 6. который полностью доминировал в схватке.
Позже последовало еще одно поражение от Польши со счетом 19: 10, что усилило давление на разочаровывающий турнир для Египта, когда квалификация в 1/8 финала вышла за пределы досягаемости, — пишет kingfut.cоm.
@FIBA3x3 World Cup 2022— Tugsjargal Sambuu (@tugsuu_8) June 24, 2022
?? 21:13 ??⛹️♀️#3x3WC @3x3Mongolia pic.twitter.com/sWCbfKudCA
Перед столкновением с Монголией Египту нужна была победа в последней групповой игре, чтобы обеспечить выход в следующий раунд.
Тем не менее, Египет потерпел поражение со счетом 21-13 от стойкой монгольской команды и завершил кампанию в нижней части группы C с 29 очками.
На КМ-2022 монгольские девушки заняли 12-е место как вторая лучшая команда Азии.