Монголия выбыла Египет из Кубка мира по баскетболу 3×3

CentralAsia (MNG) - Женская сборная Египта по баскетболу вылетела из Кубка мира по баскетболу 3×3 2022 года после поражения от Монголии.

Турнир проходил в Антверпене, и «Фараоны» стартовали в пуле C вместе с Польшей, Монголией и Бельгией.

Египет хорошо стартовал и был назван победителем в своей первой игре против Доминиканской Республики, которая снялась с чемпионата мира.

Их первая игра состоялась против Бельгии, где Египет потерпел досадное поражение от хозяев со счетом 19: 6. который полностью доминировал в схватке.

Позже последовало еще одно поражение от Польши со счетом 19: 10, что усилило давление на разочаровывающий турнир для Египта, когда квалификация в 1/8 финала вышла за пределы досягаемости, — пишет kingfut.cоm.

Перед столкновением с Монголией Египту нужна была победа в последней групповой игре, чтобы обеспечить выход в следующий раунд.

Тем не менее, Египет потерпел поражение со счетом 21-13 от стойкой монгольской команды и завершил кампанию в нижней части группы C с 29 очками.

На КМ-2022 монгольские девушки заняли 12-е место как вторая лучшая команда Азии.

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