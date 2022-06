Мужская сборная Монголии одержала победу над командами Германии, Чили и Тайбэя по баскетболу 3×3

CentralAsia (MNG) - На Кубке мира по баскетболу 3×3 монгольская мужская сборная одержала победу над командами Германии, Чили и Тайбэя на Кубке мира, в Антверпене, Бельгия.

Монгольские парни одержала победу, взяв верх на турнире над немцами – 19:16, над чилийцами – 20:12 и над тайваньцами – 22:15.

Монгольские мужчины также позаботились о бизнесе на Гроенплаатс, сначала победив Германию (19-16), а затем одержав комфортную победу над Чили (20-12), чтобы зарезервировать себе билет на плей-ин Кубка мира по баскетболу Crelan FIBA 3x3 2022. Ананд Ариунболд возглавил команду с 15 очками.

Посмотрите, как Монголия обыграла Германию:

See how ??Mongolia defeated ??Germany at the #3x3WC pic.twitter.com/VayUYg4Y3z