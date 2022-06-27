Турецкие и монгольские ученые прослеживают дворец Ильханидов в турецком Ване, – Daily Sabah

CentralAsia (MNG) - Турецкие и монгольские ученые работают над поиском остатков летнего дворца и поселения, которые, как считается, были построены правителем монгольского государства Ильханидов Хулагу-ханом в районе Чалдыран провинции Ван на востоке Турции в 1260-х годах.

Группа из пяти человек, в которую входят Анхбаяр Дануу, директор Научно-исследовательского института тюркологии при Национальном университете Монголии, вместе с историком, археологом, историком искусства, синологом и тюркологом, предприняли попытку начать исследование в Ване. Вклад директора Центра прикладных исследований и исследований тюркологии Измирского университета Катипа Челеби, профессора Шабана Догана, на основании информации из исторических источников о том, что Хулагу-хан построил летний дворец в Чалдыране между 1260-1265 годами.

В этом контексте группа из восьми экспертов, включая турецких и монгольских ученых, начала археологические исследования на Чалдыранской равнине под руководством профессора Эрселя Чаглытютунджигила, заведующего кафедрой турецко-исламской археологии Измирского университета Катип Челеби.

Караван-сарай, печь для обжига керамики

Ученые, приехавшие в город с разрешения Главного управления культурного наследия и музеев Министерства культуры и туризма, исследовали артефакты, найденные в Ванском музее, предположительно использовавшиеся во дворце, построенном Хулагу-ханом.

Позже команда прибыла на Чалдыранскую равнину, где впервые были обнаружены артефакты, и во время своих исследований в регионе обнаружили остатки нового караван-сарая, печи для обжига керамики и керамики периода Ильханидов. Установлено, что караван-сарай, расположенный на историческом маршруте Шелкового пути и считающийся использовавшимся разными цивилизациями, не был зарегистрирован в реестре культурных ценностей.

Профессор Чаглитютунджигил сообщил агентству Anadolu (AA), что они проводят исследования в Научно-исследовательском институте тюркологии, который был создан в партнерстве с Турцией и Монголией, , – передает Daily Sabah.

Отметив, что они пытаются достичь целого, комбинируя подсказки, как детектив в исследовательской области, Чаглытютунджигил сказал: «Мы нашли очень важный караван-сарай. Есть остатки построек, которые указывают на существование здесь города. Исследования показывают, что город был основан к востоку от караван-сарая. Мы обнаружили много гончарных изделий в районе города. Подобные образцы этой керамики можно увидеть только в Каракоруме, Монголия. Таким образом, эти данные ясно показывают, что в Анатолии существует структура Ильханства».

Касаясь источников, указывающих на то, что Хулагу-хан построил церковь для своей жены Докуз-хатун, профессор добавил: «Возможно, эта церковь тоже находится здесь. еще не понял». Отметив, что летний дворец, построенный Хулагу-ханом, также может находиться в том же регионе, Чаглытютунджигил подчеркнул, что артефакты, которые будут обнаружены в ходе запланированных раскопок, важны как для анатолийской, так и для монгольской истории.

Профессор сказал, что работа оказала серьезное влияние в Монголии. «Особенно этим вопросом очень интересуются президент и спикер парламента Монголии. До сих пор не встречалось ни одной работы Ильханидов. В этом смысле это исследование было первым. Оно взволновало нас и наших друзей из Монголии».

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