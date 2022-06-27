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В 2023 и 2024 годах Монголия примет три крупных международных соревнования по баскетболу 3x3

CentralAsia (MNG) -  Финал женской серии FIBA 3x3 2023, Лига Наций FIBA 3x3 2023 и Кубок мира FIBA 3x3 U23 2024 пройдут в Улан-Баторе, Монголия.

После проведения успешных соревнований 3x3, таких как Кубок Азии FIBA 3x3 в 2017 году и Кубок мира FIBA 3x3 среди юношей до 18 лет в 2019 году, завоевания медалей на каждом Кубке Азии с 2017 года и участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио (с женщинами), Монголия по-прежнему останется очагом 3x3.

Страна подтвердила свою приверженность 3x3, проведя в 2023 году финал женской профессиональной серии FIBA 3x3 Women's Series.

В том же году Монголия проведет финал Лиги наций ФИБА 3x3, соревнования национальных команд для мужчин и женщин в возрасте до 23 лет.

И последнее, но не менее важное: в 2024 году в Улан-Баторе также пройдет 4-й Кубок мира FIBA 3x3 среди юношей до 23 лет.

Объявление было сделано во время церемонии подписания с участием Мягмаржав Лувсандаш, президента Баскетбольной ассоциации Монголии 3x3 и члена Национального олимпийского комитета Монголии, а также управляющего директора FIBA 3x3 Алекса Санчеса, в четвертый день чемпионата мира Crelan FIBA 3x3 2022 года в 24 июне.

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