Rio Tinto поможет Монголии справиться с изменением климата и опустыниванием

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto Ltd (RIO.AX) в пятницу подписала соглашение с министерством окружающей среды Монголии для решения проблем изменения климата и опустынивания в стране, где глобальная горнодобывающая компания управляет крупным медным рудником Оюу-Толгой.

В период с 2022 по 2026 год местное подразделение англо-американских горняков поможет восточноазиатской стране выполнить свои национальные обязательства по борьбе с изменением климата, поскольку регион сталкивается с растущим числом природных и климатических бедствий, включая лесные пожары и засухи, — передает Reuters.

Оюу-Толгой — одно из крупнейших в мире известных месторождений меди и золота, расположенное в районе Южной Гоби в Монголии, не имеющей выхода к морю страны между Китаем и Россией, подверженной землетрясениям и стихийным бедствиям.

Turquoise Hill Resources (TRQ.TO) владеет 66% акций рудника, а остальные 34% принадлежат правительству Монголии. Rio Tinto владеет 51% акций Turquoise и борется за полный контроль над канадской горнодобывающей компанией.

В то время как средняя глобальная температура повысилась на 0,86 градуса по Цельсию (33,548 по Фаренгейту) за последнее столетие, средняя температура в Монголии выросла на 2,25 градуса за последние 80 лет, говорится в заявлении Rio Tinto.

Местное подразделение Rio Tinto, Министерство окружающей среды и туризма Монголии, создаст совместную группу для разработки и реализации проектов по борьбе с изменением климата и опустыниванием. Команда также в определенной степени реализует цели устойчивого развития на период до 2030 года.

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