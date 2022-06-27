Монголия и Китай будут совместно переводить классику в ближайшие 5 лет

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай подписали меморандум о совместном переводе и издании 50 классических книг из обеих стран в ближайшие пять лет, чтобы предоставить двум народам более совершенные культурные продукты.

Меморандум был подписан официальными представителями соответствующих ведомств двух стран в пятницу. Он окажет дальнейшее содействие культурным обменам и взаимному обучению между двумя государствами.

Согласно меморандуму, две страны будут совместно переводить, издавать и распространять более 100 классических и современных произведений в области литературы и издательского дела. В результате произведения монгольской классики будут переведены на китайский язык и опубликованы на китайском рынке, а Китай будет оказывать всю возможную государственную поддержку авторскому праву, распространению и продажам, указывается в сообщении.

«Лучшие классические и современные произведения, которые переведут и опубликуют, будут состоять из книг, ранее никогда не переводившихся на монгольский или китайский языки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будут переведены и опубликованы книги по социальным наукам, искусству и детские книги.

Меморандум о взаимопонимании подписали госсекретарь Министерства культуры Монголии С. Оюунбилэг и заместитель директора Департамента национальных СМИ и издательского дела Китайской Народной Республики Чжан Цзяньчунь.

источник: Минкультуры Монголии

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