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Джеки Чан признался, что его предки были монголами

CentralAsia (MNG) -  Знаменитый актер, мастер боевого искуства, Джеки Чан недавном видео записе признал, что его дед и отец были монголами.

Официально мы знаем его как: Джеки Чан (Jackie Chan; 陳港生; в Китае наиболее известен под сценическим псевдонимом Чэн Лун,成龍, иногда упоминается как Фан Шилун; род. 7 апреля 1954, Пик Виктория, Британский Гонконг — гонконгский актёр, каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист, постановщик трюков и боевых сцен, певец, филантроп, мастер боевых искусств. Посол доброй воли ЮНИСЕФ. Кавалер ордена Британской империи, главный режиссёр Чанчуньской киностудии — старейшей киностудии в КНР.

На видео актер, разговаривая с двумя молодыми женщинами, говорит, что его дед и отец — монголы из Внутренней Монголии. Его отец из Шаньдуна, а мать из Аньхоя. Его настоящее имя Фанг Шилун (английское имя Джеки Чан), и фамилия Фанг является монгольским. И сказал на китайском «我爸爸跟我爷爷蒙古人» то есть «мои дед и отец были монголами».

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