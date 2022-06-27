Индия передала гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Афганистану

CentralAsia (CA) - После трагического землетрясения, которое произошло в Афганистане 22 июня, Индия передала 27 тонн чрезвычайной гуманитарной помощи народу Афганистана в четверг и пятницу в присутствии представителей талибов, сообщает Тhe Рrint.

Первая партия помощи Индии прибыла в Кабул в четверг, за ней последовала вторая партия помощи, которая прибыла в пятницу утром для поддержки народа Афганистана в пострадавших от землетрясения регионах.

Чрезвычайная помощь состоит из предметов первой необходимости, включая: семейные коньковые палатки, спальные мешки, одеяла, спальные маты и т. д. Груз был передан Управлению Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) и Афганскому обществу Красного Полумесяца (ARCS) в Кабуле.

23 июня Индия восстановила свое дипломатическое присутствие в Кабуле, развернув «техническую группу» в своем посольстве в афганской столице.

Индия осталась без дипломатического присутствия в Кабуле после того, как в прошлом году эвакуировала свой персонал в преддверии вывода американских войск из Афганистана. Но с тех пор Индия отправила 20 тыс. тонн пшеницы, 13 тонн лекарств, 500 тыс. доз вакцин против COVID-19 и зимнюю одежду в Афганистан.

«Чтобы внимательно следить и координировать усилия различных заинтересованных сторон по эффективной доставке гуманитарной помощи и в продолжении нашего взаимодействия с афганским народом, индийская техническая группа сегодня прибыла в Кабул и была развернута в нашем посольстве», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индии.

«Недавно еще одна индийская группа посетила Кабул для наблюдения за операциями по доставке нашей гуманитарной помощи в Афганистан и встретилась с высокопоставленными членами талибов», — говорится в заявлении.

Талибы приветствовали решение Индии вернуть свою техническую группу для продолжения гуманитарной помощи в Афганистане.

«Исламский Эмират Афганистан (ИСА) приветствует решение Индии вернуть дипломатов и техническую группу в их посольство в Кабуле для продолжения отношений с афганским народом и предоставления им гуманитарной помощи», — заявил в четверг официальный представитель талибов Абдул Кахар Балхи.

Основные усилия по оказанию помощи продолжаются после мощного землетрясения, которое произошло в провинции Пактика рано утром в среду. На сегодняшний день, по оценкам, около 1000 человек погибли в районах Бармал и Гиян в провинции Пактика, а также в районе Спера в провинции Хост.

Кроме того, по меньшей мере 1455 человек получили ранения в трех из шести наиболее пострадавших районов Бармаль, Гиян и Спера, причем многие из них серьезно. Кроме того, в настоящее время подтверждено разрушение и повреждение почти 1500 домов в округе Гиян, провинция Пактика.

В связи с этим инцидентом Индия выразила соболезнования жертвам и их семьям. Индия заявила, что по прежнему привержена оказанию помощи и поддержки в этот час нужды.

Катастрофа произошла в то время, когда Афганистан продолжает бороться с тяжелым экономическим кризисом с тех пор, как талибы захватили власть, а международные силы под руководством США ушли после двух десятилетий войны.

Агентство ООН сообщило, что Афганистан обратился к гуманитарным организациям с просьбой помочь в спасательных работах, в связи с этим в район, пострадавший от землетрясения, направляются спасательные группы.