В Узбекистане молодой человек пнул ногой по лицу своей девушки (видео)

В Узбекистане молодой человек пнул ногой по лицу своей девушки

CentralAsia (UZ) - На востоке Узбекистане, в городе Фергане, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек сначала рукой, а потом ногой ударил девушку в лицо. На кадрах девушка после удара падает на землю, а парень продолжает идти дальше.

В УВД Ферганской области прокомментировали инцидент.

Как сообщается, инцидент произошел 25 июня на территории махалли Навбахор жители Дангаринского района. Молодая пара поссорилась на почве ревности. В ходе конфликта парень рукой и ногой ударил девушку по лицу и ушел.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, ОВД Дангаринского района ведется доследственная проверка.

Сообщается, что по окончании следствия будет предоставлена дополнительная информация.