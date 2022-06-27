Air China возобновила полеты в Монголию

CentralAsia (MNG) - С 5 июля между Монголией и Китаем восстановлено авиасообщение.

Air China возобновит полеты из Монголии в Китай с 5 июля 2022 года на своем официальном сайте 25 июня и будет обслуживать пассажиров, следующих рейсом Улан-Батор-Пекин рейсом CA902 в Китай в соответствии с определенными правилами.

Китайская международная акционерная авиакомпания (сокращенно «Го Хан») по-английски называется Air China Limited или просто Air China и является преемницей Китайской международной авиакомпании, основанной в 1988 г. В рамках «Программы реформирования структуры гражданской авиации», принятой Госсоветом КНР в октябре 2010 г., Китайская международная авиакомпания объединилась с Национальной авиационной компанией Китая и компанией China Southwest Airlines, став Китайской авиационной корпорацией. Новая Китайская международная авиакомпания вобрала в себя авиационно-транспортные ресурсы трех авиакомпаний-предшественниц.

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