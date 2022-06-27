Bloomberg объявил наступление первого с 1918 года дефолта в России

CentralAsia (CA) - В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте, пишет Bloomberg.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

По данным агентства, в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта. В то же время Bloomberg указывает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

США не продлили лицензию России, с помощью которой она могла обслуживать внешний долг. Срок ее действия истек 25 мая. В июне Минфин РФ начал проводить выплаты по еврооблигациям по новой схеме в рублях. Министр финансов РФ Антон Силуанов на прошлой неделе заявил, что ЕС и США специально создают преграды для выплат России, чтобы навесить на страну ярлык «дефолта». По его мнению, все, кто разбирается в этой теме, понимают, что «никакой это не дефолт».