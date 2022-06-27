«Ъ»: Запад отказывается от российского золота

CentralAsia (CA) - Страны G7, желая усилить санкционное давление на Россию, обсуждают планы запретить импорт российского золота, сообщает «Комерсантъ».

Об этом 26 июня заявил президент США Джозеф Байден, а офис британского премьера Бориса Джонсона позднее заявил, что к эмбарго присоединятся Великобритания, США, Япония и Канада. Страны ЕС пока официально не подтвердили решение ввести подобные санкции, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что вопрос обсуждается.

Санкции будут распространяться на золото, добытое после введения запрета, и не затронут уже приобретенный металл. Британское правительство сообщило, что импорт российского золота в страну в 2021 году составлял $15,45 млрд. Великобритания является основной страной—получателем российского золота с долей в обороте свыше 80%. Эта страна — важный мировой хаб по обороту и хранению драгоценных металлов.

Золотодобывающая отрасль России уже находится под значительным влиянием западных санкций. Традиционно российские золотодобывающие компании продавали золото банкам, которые затем отправляли его, в том числе на экспорт.

Новость о запрете импорта со стороны стран G7 относится к разряду ожидаемых, заявил «Ъ» председатель союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. Как он говорит, в марте шесть Российских аффинажных заводов были лишены статуса Good Delivery (надежного поставщика). Это было такое предостережение России. После этого поставки российского золота в недружественные страны прекратились.

«Мы уже не ведем поставки на организованные международные рынки в Лондон, Нью-Йорк и Токио. Теперь же запрет становится официальным и включается в санкционный пакет. В результате российским экспортерам остается поставлять только на неорганизованные международные рынки, где мы за последние три месяца побывали и увидели дисконты, страновые риски, различные тарифные барьеры и нетарифные ограничения», — отметил Кашуба.

«Наша позиция остается прежней: государство в лице Минфина, Гохрана и ЦБ должно вернуться к практике закупки золота по мировым ценам. Необходимо закупить весь объем, который останется после закупок промышленности в лице ювелирной отрасли и населения. Государева кубышка пусть лучше сейчас прирастает, чем по миру с дисконтами расходится», — считает он.

С аналогичной просьбой к правительству обратилась ассоциация недропользователей Магаданской области. В письме к вице-премьеру Юрию Трутневу они сообщили, что ЦБ покупает золото со скидкой в 15% к рыночной, аналогичные цены предлагают банки. Отзыв же статуса надежного поставщика у аффинажных заводов и вовсе привел к остановке экспорта. В этих условиях, отмечается в письме, единственным направлением сбыта для золотодобытчиков оказался внутренний рынок или, если есть генлицензия на экспорт, продажи «по демпинговым ценам» в третьи страны.

Вторая по объемам добычи российская золотодобывающая компания Polymetal 23 июня заявляла, что на данный момент не продает свою продукцию ЦБ или его аффилированным лицам, а каналы продаж в Азию восстановились. В апреле компания сообщала, что российские банки хотят покупать золотые слитки со скидкой к цене LBMA.

Как пишет «Ъ», Россию приходится около 8,5% добычи золота в мире, страна является третьим по величине производителем после Китая и Австралии. Попытки мирового рынка отказаться от российского золота приведут к тому же, к чему привели попытки ограничить закупки российской нефти, считает директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. «Сокращение предложения, особенно на рынке, где наблюдается дефицит, естественно, приводит к росту цен», — считает он, предполагая, что отказ от закупок российского металла «может привести к существенно большим темпам роста цены», чем те, что наблюдаются на рынке нефти.