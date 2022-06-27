экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане 27 июня ожидается +45 градусов жары

CentralAsia (UZ) -  Сегодня днем на территорию Узбекистана через Туркменистан продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.

В понедельник, 27 июня, по республике ожидается погода без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльной поземкой. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Температура воздуха 37-42°, по северу, югу и пустынной зоне до 43-45°.

В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/c. Воздух прогреется до 39-41°.

По горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура 28-33°.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Восемь симптомов рака легких, которые могут возникнуть за 6 месяцев до постановки диагноза
  • В Узбекистане молодой человек пнул ногой по лицу своей девушки (видео)
  • «Ъ»: Запад отказывается от российского золота


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com