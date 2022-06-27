В Узбекистане 27 июня ожидается +45 градусов жары

CentralAsia (UZ) - Сегодня днем на территорию Узбекистана через Туркменистан продолжится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. Об этом сообщает Узгидромет.

В понедельник, 27 июня, по республике ожидается погода без осадков. Местами возможно усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльной поземкой. По предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления. Температура воздуха 37-42°, по северу, югу и пустынной зоне до 43-45°.

В Ташкенте без осадков. Ветер 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/c. Воздух прогреется до 39-41°.

По горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. При грозе возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Температура 28-33°.