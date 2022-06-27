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Из-за аномальной жары в Узбекистане снизят скорость движения поездов
Предыстория: В Узбекистане 27 июня ожидается +45 градусов жары

CentralAsia (UZ) -  В компании «Узбекистон темир йуллари» сообщили о том, что из-за аномальной жары, которая продлится в стране с 25 по 29 июня, скорость движения поездов будет снижена. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Узбекистане с 25 по 29 июня наблюдается резкое повышение температуры воздуха. В связи с этим в «Узбекистон темир йуллари» приняли решение снизить скорость движения поездов и как результат, до места назначения они будут прибывать с опозданием.

«В такую жару температура железнодорожного полотна и его стальных частей будет значительно выше. Поэтому в целях обеспечения безопасности движения принято решение об ограничении скорости движения поездов, что повлияет на график движения всех поездов местного и международного сообщений. Просим учесть пассажиров, что поезда будут прибывать в пункты назначения с опозданием», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 25-29 июня на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос жаркого воздуха с районов Ирана. В связи с этим максимальная температура воздуха повысится до 40-42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне – до 43-45 градусов.

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