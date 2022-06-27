Три теста на COVID-19 должны будут сдавать пассажиры рейсов из Казахстана в Китай

CentralAsia (KZ) - С 1 июля Казахстан и Китай возобновят прямые коммерческие авиарейсы. Однако китайская сторона ввела новые правила для авиапассажиров из Казахстана.

Так, в течение 48 часов до вылета пассажиры должны сдать два ПЦР-теста. Второй тест нужно сдать в течение 24 часов до вылета, говорится на сайте посольства КНР в РК.

Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. ПЦР-тесты должны быть сданы в двух разных, назначенных посольством и генконсульством, лабораториях.

Заявителям после получения результатов ПЦР-тестов необходимо своевременно загрузить их вместе с необходимыми документами и отправить заявку. После обработки заявки пассажир получит «синий код здоровья».

Затем в течение 12 часов до вылета пассажиры из РК должны сдать дополнительный тест на антиген. Отсчет времени начинается с момента забора биоматериала. Полученный результат теста следует предъявить сотруднику авиакомпании при прохождении регистрации на рейс.

«При прохождении регистрации на рейс следует предъявить сотруднику авиакомпании открытый через мобильное приложение «синий код здоровья и справку с отрицательным результатом теста на антиген в бумажном или электронном виде», – отметили в посольстве.

Скриншоты данных сотрудники авиакомпании не принимают.

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